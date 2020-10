Genshin Impact Guida: Come completare la Quest Mystery of the Arcadian Ruins (Di martedì 6 ottobre 2020) Se avete da poco iniziato Genshin Impact, e vi state dedicando alle missioni principali, vi sarete sicuramente imbattuti nella Quest Mystery of the Arcadian Ruins. In Questo articolo vi spiegheremo Come completarla, nel caso in cui riscontriate problemi. Dopo aver dialogato con Kaeya presso il Knights of Favonius e salvato la ragazza dai nemici nella foresta in prossimità del villaggio, partirà una vera e propria caccia al tesoro, suddivisa in 3 parti. Per poter accedere alla Quest dovrete risolvere 3 indizi. Il primo indizio lo riceverete alla ragazza salvata, i restanti non appena risolverete i precedenti. Guida alla Quest Mystery of the ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 6 ottobre 2020) Se avete da poco iniziato, e vi state dedicando alle missioni principali, vi sarete sicuramente imbattuti nellaof the. Ino articolo vi spiegheremocompletarla, nel caso in cui riscontriate problemi. Dopo aver dialogato con Kaeya presso il Knights of Favonius e salvato la ragazza dai nemici nella foresta in prossimità del villaggio, partirà una vera e propria caccia al tesoro, suddivisa in 3 parti. Per poter accedere alladovrete risolvere 3 indizi. Il primo indizio lo riceverete alla ragazza salvata, i restanti non appena risolverete i precedenti.allaof the ...

infoitscienza : Genshin Impact: svelato l’ordine degli aggiornamenti per le nuove aree - infoitscienza : Genshin Impact | l' action RPG free-to-play registra il miglior lancio nella storia per un titolo cinese - leesioulong : GENSHIN IMPACT - Andrius Dominatore dei Lupi - infoitscienza : Genshin Impact è il miglior lancio della storia per un titolo cinese - infoitscienza : Genshin Impact, guida dettagliata sul cross-save e cross-play per tutte le piattaforme -