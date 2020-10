Sicurezza: norme anti-risse, con ferito grave o morto da 6 mesi a 6 anni per chi coinvolto (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Nelle cosiddette norme 'anti risse', introdotte nel dl Sicurezza approvato questa sera dal Consiglio dei ministri, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti nell'alterco, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto di aver preso parte alla rissa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Nelle cosiddette', introdotte nel dlapprovato questa sera dal Consiglio dei ministri, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti nell'alterco, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto di aver preso parte alla rissa sia punibile con la reclusione da seia sei

