Il Coronavirus non allenta la morsa, a Parigi bar chiusi e ristoranti aperti con restrizioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) La città di Parigi e la sua banlieue hanno superato tutti e 3 i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse ed entra in zona scarlatta, cioè in zona di massima allerta, come Marsiglia... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 ottobre 2020) La città die la sua banlieue hanno superato tutti e 3 i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse ed entra in zona scarlatta, cioè in zona di massima allerta, come Marsiglia...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Siamo in una dittatura sanitaria? Discorso che non sta in piedi, con il virus non si fanno tra… - disinformatico : Scusate, forse non ho capito. Questo medico parla come se il coronavirus potesse ascoltarlo e cambiare tattica in b… - stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - warriorscylla : RT @SVMIRAWILEY: e durante il coronavirus non vi dico che occhiatacce, e mia madre l’ha difesa più volte, una volta l’hanno anche assalita… - crishaone : Chiedo da ignorante: ma non devono stare al loro domicilio in isolamento? @Mau_Romeo -