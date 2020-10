Formula 1 | orari e info streaming del GP dell’Eifel

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 5 ottobre 2020)del GP dell’Eifel, undicesimo appuntamento con il Mondiale di1. NURBURGRING (GERMANIA) –del GP dell’Eifel, undicesimo appuntamento con il Mondiale di1. Il circus ritorna su uno dei circuiti storici con le monoposto che non correvano su questa pista dal 2013. Una gara importante per la Ferrari che dovrà cercare di confermare i miglioramenti visti in Russia. Grande attesa per Sebastian Vettel che nell’appuntamento di casa vuole fare bene anche se non sarà per nulla semplice visti i diversi problemi riscontrati a Maranello. Mercedes favorita Difficile, in questo momento, fare dei pronostici visto che non si corre da oltre sette anni. Le ...