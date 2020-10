Rivelazioni choc su Elisabetta Gregoraci dal suo ex agente (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ex agente di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, smentisce le parole della conduttrice su Briatore e svela alcuni segreti. Sempre più rumors girano intorno alla Gregoraci e questa volta arrivano Rivelazioni choc. Elisabetta Gregoraci, le Rivelazioni dell’ex agente Chiesa Soprani A dissentire sulle dichiarazioni della Gregoraci non c’è solo il pubblico, ma anche il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani. Raggiunto dal settimanale ‘Nuovo‘, Soprani rivela di aver avuto una relazione con la showgirl e spiega perché a suo avviso Elisabetta abbia sbagliato ad andare in uno show come il Grande Fratello: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) L’exdi, Francesco Chiesa Soprani, smentisce le parole della conduttrice su Briatore e svela alcuni segreti. Sempre più rumors girano intorno allae questa volta arrivano, ledell’exChiesa Soprani A dissentire sulle dichiarazioni dellanon c’è solo il pubblico, ma anche il suo exFrancesco Chiesa Soprani. Raggiunto dal settimanale ‘Nuovo‘, Soprani rivela di aver avuto una relazione con la showgirl e spiega perché a suo avvisoabbia sbagliato ad andare in uno show come il Grande Fratello: ...

