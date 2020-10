Can Yaman ospite di Verissimo sabato 10 Ottobre: l’anticipazione (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 10 Ottobre il bell’attore turco Can Yaman sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”: appuntamento alle 16.00 su Canale 5 sabato prossimo, 10 Ottobre 2020, Can Yaman sarà ospite di “Verissimo”. Lo ha annunciato in chiusura della puntata di ieri, la conduttrice del rotocalco pre-festivo di Canale 5, Silvia Toffanin. L’appuntamento è dunque fissato tra una settimana a partire dalle 16.00 sulla rete ammiraglia Mediaset: Yaman, amatissimo dalle donne italiane per i suoi ruoli nelle soap di successo Daydreamer-Le ali del sogno (ancora in onda tutti i weekend nel pomeriggio di Canale 5) e Bitter Sweet-Ingredienti ... Leggi su zon (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 10il bell’attore turco Cansaràdi Silvia Toffanin nel salotto di “”: appuntamento alle 16.00 su Canale 5prossimo, 102020, Cansaràdi “”. Lo ha annunciato in chiusura della puntata di ieri, la conduttrice del rotocalco pre-festivo di Canale 5, Silvia Toffanin. L’appuntamento è dunque fissato tra una settimana a partire dalle 16.00 sulla rete ammiraglia Mediaset:, amatissimo dalle donne italiane per i suoi ruoli nelle soap di successo Daydreamer-Le ali del sogno (ancora in onda tutti i weekend nel pomeriggio di Canale 5) e Bitter Sweet-Ingredienti ...

team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - ___hayalperest : RT @TENVERIFESEA: Tutte pazze per Can Devit, ma Ferit Aslan? Non si supera, è proprio con lui che mi sono innamorata di Can Yaman ?? - 1candemella : RT @AnnaVozza2: Un sorriso che ti spiazza, ti scioglie il cuore e ti riempie l anima ?? Immensamente Can Yaman #CanYaman #ÖzgürAtasoy #BayY… -