Terre des Hommes: «la nostra sfida, proteggere le bambine» (Di sabato 3 ottobre 2020) Più disuguaglianze, matrimoni precoci e abusi, meno accesso all’istruzione. I dati che emergono dall’ultimo dossier “indifesa-La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” di Terre des Hommes non lasciano dubbi: nell’anno del coronavirus, per le più piccole le cose vanno male. La chiusura delle scuole ha messo a dura prova il diritto all’istruzione: l’Unesco ha stimato che già a fine marzo in tutto il mondo 743 milioni di bambine e ragazze non potevano andare a scuola per il lockdown. Di queste. però, 11 milioni non ritorneranno in classe. E non solo nel 2020; mai più. Il dossier, che verrà presentato l’8 ottobre alla presenza di Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia (ci sarà Danda ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) Più disuguaglianze, matrimoni precoci e abusi, meno accesso all’istruzione. I dati che emergono dall’ultimo dossier “indifesa-La condizione dellee delle ragazze nel mondo” didesnon lasciano dubbi: nell’anno del coronavirus, per le più piccole le cose vanno male. La chiusura delle scuole ha messo a dura prova il diritto all’istruzione: l’Unesco ha stimato che già a fine marzo in tutto il mondo 743 milioni die ragazze non potevano andare a scuola per il lockdown. Di queste. però, 11 milioni non ritorneranno in classe. E non solo nel 2020; mai più. Il dossier, che verrà presentato l’8 ottobre alla presenza di Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia (ci sarà Danda ...

In occasione della Giornata mondiale delle Bambine, proclamata dall’Onu per domenica 11 ottobre, iO Donna, il settimanale femminile del Corriere della Sera diretto da Danda Santini, si schiera accanto ...

TERRE DES HOMMES: STD 9 OTTOBRE ORE 10-12:30 / #IOGIOCOALLAPARI, EVENTO DIGITAL DEDICATO ALLA PARITÀ DI GENERE E ALLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE

Venerdì 9 ottobre prima assoluta di #iogiocoallapari, evento digital di partecipazione giovanile che coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi di tutta Italia per parlare di diritti, parità di genere ...

