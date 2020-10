Juventus, 2 positivi al Coronavirus: squadra in isolamento (Di sabato 3 ottobre 2020) Due membri dello staff della Juventus sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Lo ha comunicato la stessa società sportiva attraverso sul sito ufficiale della squadra. Juventus, 2 positivi al covid.-19 Come da protocollo, tutta la squadra è finita in isolamento fiduciario. “Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Due membri dello staff dellasono risultatial tampone per il. Lo ha comunicato la stessa società sportiva attraverso sul sito ufficiale della, 2al covid.-19 Come da protocollo, tutta laè finita infiduciario. “Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS, POSITIVI AL COVID-19 DUE MEMBRI DELLO STAFF LA SQUADRA SI TROVA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, due positivi nello staff: il comunicato del club bianconero - SkySport : Juve, 2 positivi al coronavirus nello staff: le news - areale7508 : @easygius @FBiasin La Juventus domani scende in campo regolarmente. Se la squadra avversaria non si presenta è 3 a… - bebeblogit : Juventus in isolamento fiduciario: 2 positivi al COVID-19 tra lo staff -