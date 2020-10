Fluire come l’acqua

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 40 di «Vanity Fair», in edicola fino al 6 ottobre. Filippo Ongaro per sette anni è stato il medico degli astronauti presso l’Agenzia spaziale europea (ESA). Tra i primi a specializzarsi in medicina anti-aging e funzionale, nel tempo è diventato un coach esperto in problem solving. Il suo ultimo libro è una sorta di manuale per trovare la pace e sentirsi realizzati. In perfetta linea con il tema di questo numero.