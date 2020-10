GF Vip, Denis Dosio verso la squalifica: parole “imperdonabili” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la squalifica di Fausto Leali, un altro concorrente potrebbe essere obbligato a dire addio alla Casa. Si parla di Denis Dosio che, a quanto pare, ha compiuto l’unica azione che non è mai stata ammessa nel reality: dire una bestemmia. In passato ci sono state polemiche e, in alcuni casi, squalifiche, per diversi comportamenti messi in atto da numerosi concorrenti del GF Vip. A quanto pare il giovane influencer brasiliano si sarebbe lasciato trasportare dall’atmosfera intima della Casa e, mentre raccontava qualcosa di sé ormai a notte inoltrata, ci sarebbe stata l’incriminata bestemmia. La reazione dei concorrenti della Casa Una bestemmia nella Casa del GF Vip viene accolta come un elefante in cristalleria: con terrore e panico. Ovviamente davanti all’esclamazione di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo ladi Fausto Leali, un altro concorrente potrebbe essere obbligato a dire addio alla Casa. Si parla diche, a quanto pare, ha compiuto l’unica azione che non è mai stata ammessa nel reality: dire una bestemmia. In passato ci sono state polemiche e, in alcuni casi, squalifiche, per diversi comportamenti messi in atto da numerosi concorrenti del GF Vip. A quanto pare il giovane influencer brasiliano si sarebbe lasciato trasportare dall’atmosfera intima della Casa e, mentre raccontava qualcosa di sé ormai a notte inoltrata, ci sarebbe stata l’incriminata bestemmia. La reazione dei concorrenti della Casa Una bestemmia nella Casa del GF Vip viene accolta come un elefante in cristalleria: con terrore e panico. Ovviamente davanti all’esclamazione di ...

