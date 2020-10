Firenze | tunnel Tav e tunnel tram nel Viale don Minzoni Si temono rischi per gli edifici e gli alberi La denuncia dei No Tav

FirenzePost : Firenze: tunnel Tav e tunnel tram nel Viale don Minzoni. Si temono rischi per gli edifici e gli alberi. La denuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze tunnel

Firenze Post

FIRENZE – Pubblichiamo un comunicato del Comitato No Tunnel tav, che denuncia un rischio che anche Firenzepost aveva rilevato, non appena è uscita la notizia del tracciato della tramvia per Campo di ...Era nata nel 1958 per opera della famiglia Fratini. I sindacati: "Sostenere i 96 dipendenti" Nata nel 1958 per opera della famiglia Fratini, ha vestito più generazioni e milioni di persone diventando ...