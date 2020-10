Fiorentina | Iachini | «Abbiamo fatto un passo indietro Chiesa ad oggi è nostro»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Giuseppeparla della sconfitta dellacontro la Sampdoria: ecco le parole del tecnico viola LA GARA – «unrispetto alle altre prestazioni c’è stato.preso un gol in un modo che non possiamo permettercelo, quello del 2-1, con un’azione che è partita con un rinvio del portiere. Ribery? I campioni sono importanti in ogni squadra.oltre a lui, mancavano anche altri, ma non è una scusa, non deve essere un alibi».– «Il ragazzo si sta sempre impegnando in allenamento. Stiamo cercando i nostri equilibri e lui, a tutt’, fa parte della nostra squadra. La società non mi ha detto ...