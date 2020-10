Russiagate; nuovi sospetti sull'Fbi e su Hillary Clinton (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova svolta sul caso Russiagate. Martedì scorso, il presidente della commissione Giustizia del Senato, il repubblicano Lindsey Graham, ha reso pubblica una lettera del Director of National Intelligence, John Ratcliffe. Il contenuto della missiva si inseriva nel più ampio contesto di Crossfire Hurricane: la controversa inchiesta che, il 31 luglio del 2016, l'Fbi aveva aperto su alcuni esponenti del comitato elettorale di Donald Trump per presunte collusioni con il Cremlino. Un'inchiesta che, attraverso la pubblicazione di materiale desecretato nel corso degli ultimi sei mesi, ha mostrato crescenti problematicità e comportamenti opachi da parte degli stessi agenti che la condussero. In tal senso, la lettera di Ratcliffe getta una luce ulteriormente sinistra non solo sul ruolo del Bureau ma della stessa Hillary ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova svolta sul caso. Martedì scorso, il presidente della commissione Giustizia del Senato, il repubblicano Lindsey Graham, ha reso pubblica una lettera del Director of National Intelligence, John Ratcliffe. Il contenuto della missiva si inseriva nel più ampio contesto di Crossfire Hurricane: la controversa inchiesta che, il 31 luglio del 2016, l'Fbi aveva aperto su alcuni esponenti del comitato elettorale di Donald Trump per presunte collusioni con il Cremlino. Un'inchiesta che, attraverso la pubblicazione di materiale desecretato nel corso degli ultimi sei mesi, ha mostrato crescenti problematicità e comportamenti opachi da parte degli stessi agenti che la condussero. In tal senso, la lettera di Ratcliffe getta una luce ulteriormente sinistra non solo sul ruolo del Bureau ma della stessa...

