Traffico Roma del 30-09-2020 ore 18 | 30

(Di mercoledì 30 settembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi molto intenso Data l’ora alsulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna tra Cassia e suonare e poi tra Settebagni e il bivio per laL’Aquila oltre chiude sempre in interna tra Casilina e da Appia in carreggiata esterna permangono code a tratti tra il video per laFiumicino è uscitanina sulla tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto la Salaria e tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini è il bivio per laL’Aquila altre cose sempre verso San Giovanni in Laterano Porta Maggiore fino a viale Castrense resta decisamente trafficata la caccia sia interessata da code tra il raccordo via ...