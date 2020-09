Nero a Metà 2, Quinta Puntata: Carlo Lascia Cristina! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nero a Metà 2, trama Quinta Puntata: Carlo deve finalmente fare i conti con i suoi sentimenti mentre Malik è costretto a fermarsi dopo essere stato ferito. La verità sul caso di Olga e Paolo sembra avvicinarsi… La seconda stagione di Nero a Metà continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni settimana. In questa Quinta Puntata Malik vivrà dei momenti molto difficili, dopo quelli di nuovo felici insieme ad Alba della Puntata precedente. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Nero a Metà 2: dove eravamo rimasti Un’assistente sociale viene ritrovata priva di vita ed i sospetti ricadono immediatamente sul suo ex compagno violento. In ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 30 settembre 2020)a Metà 2, tramadeve finalmente fare i conti con i suoi sentimenti mentre Malik è costretto a fermarsi dopo essere stato ferito. La verità sul caso di Olga e Paolo sembra avvicinarsi… La seconda stagione dia Metà continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni settimana. In questaMalik vivrà dei momenti molto difficili, dopo quelli di nuovo felici insieme ad Alba dellaprecedente. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.a Metà 2: dove eravamo rimasti Un’assistente sociale viene ritrovata priva di vita ed i sospetti ricadono immediatamente sul suo ex compagno violento. In ...

