Lost in space 3, Russell Hornsby si unisce al cast dell’ultima stagione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le riprese di Lost in space 3 sono ripartite finalmente, come vi avevamo annunciato qualche tempo fa. Se tutto andrà bene, sempre tenendo presente la situazioni sanitaria mondiale, dovrebbero terminare il prossimo anni, così da poter vedere le nuove avventure della famiglia Robinson nell’autunno del 2021. Oggi, però, ci concentriamo sul cast della prossima stagione. In particolar modo dell’entrata di una new entry. Stiamo parlando di Russell Hornsby. La sua carriera inizia ufficialmente tra il 1998 e il 1999. Appare, infatti, nel film Appuntamento a Brooklyn e nella serie TV Law & Order – I due volti della giustizia. Dopo aver ottenuto piccoli ruoli nel corso degli anni, in particolar modo nel mondo della televisione, comincia a farsi conoscere ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le riprese diin3 sono ripartite finalmente, come vi avevamo annunciato qualche tempo fa. Se tutto andrà bene, sempre tenendo presente la situazioni sanitaria mondiale, dovrebbero terminare il prossimo anni, così da poter vedere le nuove avventure della famiglia Robinson nell’autunno del 2021. Oggi, però, ci concentriamo suldella prossima. In particolar modo dell’entrata di una new entry. Stiamo parlando di. La sua carriera inizia ufficialmente tra il 1998 e il 1999. Appare, infatti, nel film Appuntamento a Brooklyn e nella serie TV Law & Order – I due volti della giustizia. Dopo aver ottenuto piccoli ruoli nel corso degli anni, in particolar modo nel mondo della televisione, comincia a farsi conoscere ...

