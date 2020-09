Il Trono di Spade: George R. R. Martin parla della scena che gli è piaciuta meno (Di mercoledì 30 settembre 2020) George R. R. Martin, scrittore dei romanzi de Il Trono di Spade, ha parlato di una specifica scena della serie tv che proprio non gli è piaciuta. C'è una specifica scena de Il Trono di Spade che non è piaciuta a George R. R. Martin: secondo l'autore dei romanzi sui quali si basa la fortunata serie HBO, è la scena in cui della prima stagione nella quale re Robert Baratheon va a caccia. Pur essendo una delle serie tv più amate di sempre, Il Trono di Spade è stata spesso oggetto di critiche mosse anche (e soprattutto) da parte dei suoi fan ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020)R. R., scrittore dei romanzi de Ildi, hato di una specificaserie tv che proprio non gli è. C'è una specificade Ildiche non èR. R.: secondo l'autore dei romanzi sui quali si basa la fortunata serie HBO, è lain cuiprima stagione nella quale re Robert Baratheon va a caccia. Pur essendo una delle serie tv più amate di sempre, Ildiè stata spesso oggetto di critiche mosse anche (e soprattutto) da parte dei suoi fan ...

andrew74_guitar : @lucapagni Da Peter Pan ... a Game of Thrones! Abbiamo i nostri kings of the north! Noi Stark prenderemo il trono… - twgiuls : @nonfaretardi @alycecappellaio Quanto mi manca il trono di spade - ___VentR : Perché mi sono decisa solo nel 2020 a guardare il Trono di Spade? - la_maxone : RT @sidecults: a non aver mai visto il trono di spade siamo rimaste io e me stessa - nonfaretardi : @twgiuls @alycecappellaio Che poi sembra pure il nome di un popolo de il trono di spade. -