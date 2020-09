Belén Rodriguez: la conferma del nuovo amore con Antonino Spinalbese (Di mercoledì 30 settembre 2020) Belén Rodriguez si è lasciata alle spalle un’estate dura, segnata dalla separazione con Stefano De Martino in modo burrascoso. La showgirl ha passato le ferie insieme alle persone più vicine, concedendosi qualche flirt in yacht ma ancora elaborando il presunto tradimento dell’ex marito. Ora però sembra che la modella argentina abbia finalmente ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese, hair stylist 25enne. Belén Rodriguez nel video di Antonino Spinalbese L’ufficialità della relazione sarebbe stata data con un video comparso sul profilo Instagram di Antonino Spinalbese. Un bianco e nero in cui Belén si mostra sorridente e pensierosa su un bellissimo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Belénsi è lasciata alle spalle un’estate dura, segnata dalla separazione con Stefano De Martino in modo burrascoso. La showgirl ha passato le ferie insieme alle persone più vicine, concedendosi qualche flirt in yacht ma ancora elaborando il presunto tradimento dell’ex marito. Ora però sembra che la modella argentina abbia finalmente ritrovato l’con, hair stylist 25enne. Belénnel video diL’ufficialità della relazione sarebbe stata data con un video comparso sul profilo Instagram di. Un bianco e nero in cui Belén si mostra sorridente e pensierosa su un bellissimo ...

zazoomblog : “Non cambi mai”. Tutti contro Belen Rodriguez per la showgirl un momento no. ‘Colpa’ del nuovo fidanzato Antonino -… - AgoraBlog2 : ?????????????? ?????? ?????????? ???????????????? ?????? #???????????? ?????? ???????????????????? ???? ???????? ?????????? ????????h????????... #?????????? #?????????????????? #??????????????… - blogtivvu : “Mi piace come mi vedi”, Belen Rodriguez commenta Antonino Spinalbese - VIDEO - Daniel29103379 : @AlfredoPedulla Rugani e de Sciglio hanno più pretendenti di Belen Rodriguez - dangiuntoli9 : Che allupate porcodio non vedo folle per Belen Rodriguez da parte degli uomini -

