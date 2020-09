“Pacchi regalo” pieni di hashish: scoperto traffico dalla Spagna a Palermo (Di martedì 29 settembre 2020) La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito una misura cautelare nei confronti di nove persone accusate di esser coinvolte nel traffico di hashish dalla Spagna. Quattro persone sono state arrestate a vario titolo per organizzazione e traffico di sostanze stupefacenti, aggravati dalla transnazionalità delle condotte. Al centro delle indagini uno smercio di hashish proveniente … L'articolo “Pacchi regalo” pieni di hashish: scoperto traffico dalla Spagna a Palermo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) La Guardia di Finanza diha eseguito una misura cautelare nei confronti di nove persone accusate di esser coinvolte neldi. Quattro persone sono state arrestate a vario titolo per organizzazione edi sostanze stupefacenti, aggravatitransnazionalità delle condotte. Al centro delle indagini uno smercio diproveniente … L'articolo “Pacchi regalo”diproviene da www.meteoweek.com.

