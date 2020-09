Giudice Sportivo, due squalificati per un turno: Iacoponi e Rabiot (Di martedì 29 settembre 2020) Il Giudice Sportivo ha squalificato due giocatori, Simone Iacoponi e Adrien Rabiot, al termine della seconda giornata di campionato Simone Iacoponi del Parma e Adrien Rabiot della Juventus sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di campionato. Ecco il comunicato ufficiale: «Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: – Iacoponi Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha squalificato due giocatori, Simonee Adrien, al termine della seconda giornata di campionato Simonedel Parma e Adriendella Juventus sono stati fermati per undaldopo la seconda giornata di campionato. Ecco il comunicato ufficiale: «Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: –Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - SkySport : Verona-Roma, 3-0 a tavolino per il caso Diawara: lo ha deciso il giudice sportivo - DiMarzio : #ASRoma, non accolte le istanze sul caso #Diawara, manca solo l’ufficialità - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Il Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di andata - VoceGiallorossa : ?Giudice Sportivo - Prima sanzione per Kumbulla e @LorePelle7 #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA -