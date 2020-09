Chips di topinambur | più gustose e croccanti delle patate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 29 settembre 2020)di: la ricetta per farle. Con la ricetta di oggi ti proponiamodeliziosediche si possono preparare in casa e senza un essiccatore. Se (giustamente) non ti fidi granché degli snack industriali, pieni di sale e conservanti, queste “patatine” fatte colpossono essere una valida alternativa e un ottimo contorno anche per le occasioni importanti.di: la ricetta per farleSono leggere perché si cuociono in forno e siamo sicuri che piacciono tanto anche ai bambini. Si possono insaporire con olio e sale e impreziosire con le spezie che preferisci. Senza ...