Ultimatum del Governo ad Atlantia Cancelleri | “Se entro venerdì non cede Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti gli revochiamo la concessione”

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Sevenerdìnonglila concessione. Loro non vogliono sottoscrivere la manleva: loro sono indagati dalla magistratura per il crollo del Ponte Morandi, hanno delle responsabilità amministrative e penali. La manleva è quell’atto con cui si solleva quella responsabilità al nuovo acquirente”. E’ quanto ha detto a Un Giorno da Pecora il vice ministro M5S delle Infrastrutture, Giancarlo. “Loro vorrebbero vendere non solo le quote societarie – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ma anche la responsabilità. Invece devono vendere le quote societarie, ma la responsabilità ...

“Se entro venerdì Atlantia non cede Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti gli revochiamo la concessione. Loro non vogliono sottoscrivere la manleva: loro sono indagati dalla magistratura per il croll ...Si riunisce anche il board della concessionaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - I cda di Autostrade per l'Italia e della controllante Atlantia sono stati convocati per domani. E' qua ...