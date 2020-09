Smart working. "Troppi rischi. I lavoratori così si isolano" (Di lunedì 28 settembre 2020) "Diversi studi ipotizzano possibili disagi fisici, responsabilità eccessive e impatti negativi su umore, relazioni e tempo libero" Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) "Diversi studi ipotizzano possibili disagi fisici, responsabilità eccessive e impatti negativi su umore, relazioni e tempo libero"

francescoseghez : Su @domanigiornale provo a toccare un nodo dello #smartworking che al momento è rimasto fuori dal dibattito: le dif… - AnnalisaChirico : Domani tutti al seggio con la mascherina! Non c’è motivo per non recarsi a votare. Servono ottimismo e responsabili… - La7tv : #lariachetira Smart working, Domenico De Masi (sociologo): 'Agli architetti dicevo 'Perché continuate a costruire u… - runnerfi : @Uberbored_80 Facciamo a cambio? Io vado in ufficio e tu smart working? - eadaimon : Ok va bene, il lunedì dalle 8 alle 11 non mi lamenterò per lo smart working (e adesso apriti cielo) -