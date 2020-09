Psg, problema al polpaccio per Neymar: rischia di saltare qualche partita (Di lunedì 28 settembre 2020) Davvero un periodo poco felice per Neymar. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain potrebbe saltare l’impegno di venerdì contro l’Angers, valido per il sesto turno di Ligue 1. Il brasiliano è uscito dal campo ieri, nel match vinto 2-0 a Reims, dolorante ad un polpaccio, tanto da parlarne subito con il tecnico Thomas Tuchel. Gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio di Neymar, sul quale mercoledì dovrà pronunciarsi il comitato disciplinare della Lega in merito all’alterco avuto con Alvaro Gonzalez, giocatore del Marsiglia, che l’ex Barcellona accusa di avergli rivolto frasi di stampo razziste. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Davvero un periodo poco felice per. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain potrebbel’impegno di venerdì contro l’Angers, valido per il sesto turno di Ligue 1. Il brasiliano è uscito dal campo ieri, nel match vinto 2-0 a Reims, dolorante ad un, tanto da parlarne subito con il tecnico Thomas Tuchel. Gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio di, sul quale mercoledì dovrà pronunciarsi il comitato disciplinare della Lega in merito all’alterco avuto con Alvaro Gonzalez, giocatore del Marsiglia, che l’ex Barcellona accusa di avergli rivolto frasi di stampo razziste.

