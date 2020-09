Serena | «Colombo non deve essere paragonato a Ibrahimovic Va salvaguardato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 settembre 2020) Aldo, ex centravanti di Juve, Inter e Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’assenza diAldo, ex centravanti di Juve, Inter e Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’assenza dinei rossoneri. Le sue parole. SENZA IBRA – «Se il Milan riuscirà a fronteggiare l’assenza dello svedese? Se cambia modo di giocare, sì. Con Zlatan cerca di avvolgere le squadre avversarie arrivando sull’esterno per recapitargli palloni, o giocando per vie centrali facendo lui il perno per fisicità e capacità di restituire palla con i tempi giusti. Al contrario, senza, il Milan cercherà più profondità. Servirà per questo maggiore velocità e immediatezza nel passaggio sui ...