Roma Juve, Dzeko contro Ronaldo: da quasi compagni ad avversari (Di domenica 27 settembre 2020) Questa sera Edin Dzeko scenderà in campo con la Roma contro la Juventus, squadra a cui è stato vicinissimo nell’ultima settimana Chissà cosa penserà Edin Dzeko questa sera quando scenderà in campo all’Olimpico contro la Juve. Il bosniaco è stato a un passo dal vestire la maglia bianconera e invece stasera affronterà Ronaldo e compagni ancora con la maglia della Roma. La Gazzetta dello Sport svela un retroscena, spiegando che otto giorni fa il bosniaco aveva prenotato un volo da Ciampino che lo avrebbe condotto virtualmente fra le braccia di Cristiano Ronaldo. Il giorno prima aveva svuotato il suo armadietto a Trigoria e, comprensibilmente, si ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Questa sera Edinscenderà in campo con lalantus, squadra a cui è stato vicinissimo nell’ultima settimana Chissà cosa penserà Edinquesta sera quando scenderà in campo all’Olimpicola. Il bosniaco è stato a un passo dal vestire la maglia bianconera e invece stasera affronteràancora con la maglia della. La Gazzetta dello Sport svela un retroscena, spiegando che otto giorni fa il bosniaco aveva prenotato un volo da Ciampino che lo avrebbe condotto virtualmente fra le braccia di Cristiano. Il giorno prima aveva svuotato il suo armadietto a Trigoria e, comprensibilmente, si ...

juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - juventusfc : Eye On... ?? Focus sui nostri avversari di domani! - KaoTipster : Lega Serie A: AS Roma VS. Juventus FC Recommendation: Juve -0.5 #ASRoma #JuventusFC #football #UEFAEuropaLeague… - junews24com : Probabili formazioni Roma-Juve: Ramsey ancora titolare - -