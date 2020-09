Voli cancellati, Antitrust indaga 4 compagnie aeree per pratiche scorrette (Di sabato 26 settembre 2020) Ryanair, easyJet, Vueling e Blue Panorama sono sotto indagine dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per aver cancellato migliaia di Voli senza che ci fossero più i requisiti di sicurezza anti-Covid a giustificare quelle misure. L’Antitrust italiana ha aperto le istruttorie per le politiche commerciali assunte in materia di coronavirus da ognuna delle quattro compagnie aeree, in particolare a partire da maggio. Voli cancellati, Antitrust indaga 4 compagnie aeree: le accuse L’imputazione principale mossa ai colossi dell’aria è di aver venduto biglietti “per servizi di trasporto aereo in seguito cancellati a causa del Covid-19, pur ... Leggi su quifinanza (Di sabato 26 settembre 2020) Ryanair, easyJet, Vueling e Blue Panorama sono sotto indagine dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per aver cancellato migliaia disenza che ci fossero più i requisiti di sicurezza anti-Covid a giustificare quelle misure. L’italiana ha aperto le istruttorie per le politiche commerciali assunte in materia di coronavirus da ognuna delle quattro, in particolare a partire da maggio.: le accuse L’imputazione principale mossa ai colossi dell’aria è di aver venduto biglietti “per servizi di trasporto aereo in seguitoa causa del Covid-19, pur ...

