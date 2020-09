Incendi Sicilia, rogo alle porte di Balestrate: “Abbiamo potuto seguire il lento avanzare del fuoco, i Forestali non facevano nulla per fermare le fiamme” (Di sabato 26 settembre 2020) La Sicilia fa ancora i conti con gli Incendi alimentati dal forte vento di Scirocco. La redazione di MeteoWeb ha ricevuto la dichiarazione di uno dei testimoni dell’Incendio divampato alle porte di Balestrate, che racconta una realtà diversa, soprattutto per quanto riguarda gli interventi dei soccorritori. Ecco la testimonianza: “L’allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina. Il fuoco, sospinto dal forte vento proveniente da sud stava raggiungendo alcune abitazioni alle porte di Balestrate, nelle contrade Tavolata e Ogliastra. Le fiamme si sono dirette verso il profondo vallone sul quale sorge il ponte della statale 187. Una decina di case sono state ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Lafa ancora i conti con glialimentati dal forte vento di Scirocco. La redazione di MeteoWeb ha ricevuto la dichiarazione di uno dei testimoni dell’o divampatodi, che racconta una realtà diversa, soprattutto per quanto riguarda gli interventi dei soccorritori. Ecco la testimonianza: “L’allarme è scattato intorno9 di questa mattina. Il, sospinto dal forte vento proveniente da sud stava raggiungendo alcune abitazionidi, nelle contrade Tavolata e Ogliastra. Le fiamme si sono dirette verso il profondo vallone sul quale sorge il ponte della statale 187. Una decina di case sono state ...

TgrSicilia : La pioggia aiuta a spegnere gli incendi in Sicilia occidentale. Nel catanese stamani rogo in un lido a Vaccarizzo. - zazoomblog : Notte infernale per gli incendi in Sicilia: le piogge nel Palermitano hanno aiutato a domare le fiamme - #Notte… - GfrancoCasale : Quando arriva il vento - lo scirocco, il maestrale - in #Sicilia compaiono gli #incendi e scompare la… - NewSicilia : #Carini e dintorni, devastanti #incendi nella notte: squadre in azione. #Cronaca #Palermo #Newsicilia - Giovann10585596 : Si può dire che la vera emergenza in #Sicilia sono gli incendi che stanno distruggendo l'isola e non gli immigrati che arrivano??? -