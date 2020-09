Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è nata Mia (Di venerdì 25 settembre 2020) In casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas la famiglia si è allargata. E' infatti nata la piccola Mia . L'annuncio è arrivato tramite social sia da parte di mamma che di papà, con un post ricco di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) In casa dila famiglia si è allargata. E' infattila piccola Mia . L'annuncio è arrivato tramite social sia da parte di mamma che di papà, con un post ricco di ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #FilippoMagnini #GiorgiaPalmas Filippo Magnini e Giorgia Palmas diventano genitori: è nata la p… - sportface2016 : Fiocco rosa per #Magnini e #Palmas, è nata #Mia - Luca_zone : RT @ChiccoseDOC: FIOCCO ROSA PER GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI, GENITORI DELLA PICCOLA MIA.. - ChiccoseDOC : FIOCCO ROSA PER GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI, GENITORI DELLA PICCOLA MIA.. - MSgarrella : @_SimoTarantino @Inter Se è femmina il fiocco è rosa Se è maschio il fiocco è azzurro Se è terzino con due piedi palmati di che colore è? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa JESI / Fiocco rosa in casa di Marco Cerioni, è nata Beatrice Maria QDM Notizie Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è nata Mia

In casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas la famiglia si è allargata. E' infatti nata la piccola Mia. L'annuncio è arrivato tramite social sia da parte di mamma che di papà, con un post ricco di ...

Fiocco rosa in casa Magnini-Palmas, è nata Mia

Si allarga la famiglia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. E' nata Mia la prima figlia della coppia. I freschi genitori lo hanno annunciato sui rispettivi social. Emozionatissimo l'ex campione del mo ...

In casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas la famiglia si è allargata. E' infatti nata la piccola Mia. L'annuncio è arrivato tramite social sia da parte di mamma che di papà, con un post ricco di ...Si allarga la famiglia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. E' nata Mia la prima figlia della coppia. I freschi genitori lo hanno annunciato sui rispettivi social. Emozionatissimo l'ex campione del mo ...