Covid-19 | allarme Oms | “Si rischia un altro milione di morti”

Adnkronos : #Covid, allarme #medici: 'Riaprire #stadi è rischio come con discoteche' - Adnkronos : Covid, l'allarme: 'Rischio disastro Pronto soccorso con arrivo influenza' - ilfoglio_it : “Questa può essere l'ultima chance per evitare la ripetizione della scorsa primavera”, ha detto la commissaria Ue a… - tax_tweet : Covid-19, allarme Ue sulla seconda ondata: 'Numeri superiori al picco di marzo' - CPapasergio : L’allarme delle Rsa lombarde: “Travolti dalla crisi. Dopo il #Covid condannati a chiudere?” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

Il Messaggero

Come amministrazione il sindaco Scajola si sta muovendo contattando il presidente Giovanni Toti affinchè la Regione Liguria intervenga per far sì che la Svizzera elabori i dati reali, per sbloccare la ...Per dirla con uno degli esperti del Comitato tecnico scientifico, “non c’è preoccupazione, ma elevata attenzione”. Ai numeri del contagio, prima di tutto, anche oggi in crescita. Ma “l’aumento dei cas ...