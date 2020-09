Un ultimo singolo di Francesco Gabbani prima della conclusione del progetto Viceversa (Di giovedì 24 settembre 2020) Il singolo di Francesco Gabbani, l’ultimo, uscirà molto presto. A prometterlo è l’artista carrarese in una recente intervista resa a Radio Italia, nella quale ha parlato del progetto del disco che si avvia a conclusione dopo una serie di mesi molto fortunati, seguiti alla partecipazione al Festival di Sanremo. La nuova era discografica di Francesco Gabbani si è aperta nel mese di febbraio, prima con il ritorno all’Ariston e poi con il rilascio dell’album nel quale ha compreso il brano sanremese ma anche Duemiladiciannove, che aveva pubblicato qualche mese prima. Dal disco, ha estratto anche il brano È Un’Altra Cosa, che aveva destinato alla rotazione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Ildi, l’, uscirà molto presto. A prometterlo è l’artista carrarese in una recente intervista resa a Radio Italia, nella quale ha parlato deldel disco che si avvia adopo una serie di mesi molto fortunati, seguiti alla partecipazione al Festival di Sanremo. La nuova era discografica disi è aperta nel mese di febbraio,con il ritorno all’Ariston e poi con il rilascio dell’album nel quale ha compreso il brano sanremese ma anche Duemiladiciannove, che aveva pubblicato qualche mese. Dal disco, ha estratto anche il brano È Un’Altra Cosa, che aveva destinato alla rotazione ...

team_world : ??Io la vita la prendo com’è questo viaggio che parte da se che non chiede il permesso mai a me?? Ultimo è tornato c… - Socialupmag : Avete già sentito il nuovo singolo di Ultimo? #ultimo #22settembre - dlso_ : Per il Live Lounge di #BBCRadio1, #JorjaSmith ha suonato il suo ultimo singolo By Any Means uscito a luglio a suppo… - Babayagafun : Per la prima volta, Fiorella Mannoia canta parole e musica scritte da Ultimo. Il risultato è un nuovo singolo a sor… - Sh_meeks : “Un prossimo e ultimo singolo” MA COMEEE.. FRAA, MA DEVI FARE SINGOLI TUTTE E NOVE LE TRACCEE -