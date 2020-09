Tommaso Zorzi all’attacco di Cuccarini e Platinette: “Contro i gay” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tommaso Zorzi all’attacco e ne ha davvero per tutti, dentro il Gf Vip si scaglia anche contro Lorella Cuccarini e Platinette. Le sue parole sono durissime. Fonte foto: FacebookL’influencer che al momento è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip non risparmi davvero nessuno, proprio nelle scorse ore si è pesantemente scagliato contro la conduttrice di Rai Uno Lorella Cuccarini e Platinette. Il tutto è accaduto in una chiacchierata con Stefania Orlando ammettendo: ” La Cuccarini si è espressa contro i diritti gay 150 mila volte, eppure non c’è un etero che ha ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone“. A niente sono valse nemmeno le repliche della sua ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020)all’attacco e ne ha davvero per tutti, dentro il Gf Vip si scaglia anche contro Lorella. Le sue parole sono durissime. Fonte foto: FacebookL’influencer che al momento è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip non risparmi davvero nessuno, proprio nelle scorse ore si è pesantemente scagliato contro la conduttrice di Rai Uno Lorella. Il tutto è accaduto in una chiacchierata con Stefania Orlando ammettendo: ” Lasi è espressa contro i diritti gay 150 mila volte, eppure non c’è un etero che ha ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone“. A niente sono valse nemmeno le repliche della sua ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - isveronicaa : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi che controlla la lista delle querele appena torna a casa: #gfvip - iambadatpoems : RT @DBenver: Francesco: “Alla fine Tommaso e Denis sono coetanei” Tommaso: “Ti sembriamo coetanei?” Francesco: “No, solo dal punto di vist… - cristiana2c : Caro Tommaso Zorzi non sei degno neppure di pulirle le scarpette da ballo ad una grande artista come @LCuccarini Si… -