Luca Argentero e Cristina Marino amanti tenerissimi: lo scatto fa invidia (Di giovedì 24 settembre 2020) Luca Argentero e Cristina Marino suscitano le invidie di molti dei loro follower dopo lo scatto pubblicato da pochi minuti sui social. Vediamolo insieme. foto facebookSono una delle coppie più belle del cinema italiano e da poco genitori della piccola Nina Speranza, nata ad inizio estate, si sta godendo ancora le vacanze sotto al sole. E' la prima estate da genitori per loro che fanno coppia fissa sa diversi anni, si sono conosciuti sul set di un cinepanettone, lui era ancora sposato con l'attrice Myriam Catania con cui il matrimonio è naufragato poco dopo. Vittime molte volte delle critiche degli haters, non hanno ancora finito di godersi le vacanze, in attesa di ritrovare il torinese sul piccolo schermo con la seconda parte della fiction di Rai Uno, Doc, che ...

LaStampaTV : VIDEO | Festival di Salute, Luca Argentero: 'Il senso di prendermi cura di me ridefinito dalla nascita di mia figli… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Festival di Salute, Luca Argentero: 'Il senso di prendermi cura di me ridefinito dalla nascita di mia figlia ': 'Curare l… - RepubblicaTv : Festival di Salute, Luca Argentero: 'Il senso di prendermi cura di me ridefinito dalla nascita di mia figlia ': 'Cu… - AOCAZZOMENE : ho una crush per luca argentero - mElIsSa0HoRaN : RT @Tecnaam: Vabbe ma adesso un film in italiano ce lo meritiamo vero harry? Minchia raga Raul Bova, Luca Argentero ed Harry Styles nello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Luca Argentero e Cristina Marino, in montagna per la prima vacanza con la figlia Nina Speranza Il Messaggero Divorzio a Las Vegas: trailer della commedia con Giampaolo Morelli e Ricky Memphis

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer ufficiale della commedia Divorzio a Las Vegas, in arrivo nei cinema d’Italia il prossimo 8 ottobre per la regia di Umberto Carteni. La trama uffici ...

Fiction tv, ecco cosa vedremo: la guida di FQMagazine. Tutte le conferme e le novità in palinsesto

con Luca Argentero e Matilde Gioli. La serie rivelazione del 2020 e campione d’ascolti – con punte di oltre 9 milioni e share sopra il 31% – torna dal 15 ottobre dopo il completamento delle riprese, ...

