Grazie al MoVimento approvata la legge per il recupero dei centri storici siciliani (Di giovedì 24 settembre 2020) del MoVimento 5 Stelle Regione Sicilia Un passo avanti contro la desertificazione e l’abbandono degli immobili nelle città siciliane, e specialmente quelli ubicati nei centri storici. Questo Grazie ad una legge approvata all’Assemblea regionale siciliana, a prima firma della deputata del MoVimento 5 Stelle Stefania Campo, che ne promuove il recupero, mediante contributi sugli interessi dei mutui a favore delle cooperative di recupero che abbiano fatto ricorso al credito per il recupero e/o per la rigenerazione urbana di immobili già esistenti, al pari delle già note cooperative edilizie. Sempre meno persone vivono in centro storico in tutta la Sicilia, le case perdono valore e i luoghi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 24 settembre 2020) del5 Stelle Regione Sicilia Un passo avanti contro la desertificazione e l’abbandono degli immobili nelle città siciliane, e specialmente quelli ubicati nei. Questoad unaall’Assemblea regionale siciliana, a prima firma della deputata del5 Stelle Stefania Campo, che ne promuove il, mediante contributi sugli interessi dei mutui a favore delle cooperative diche abbiano fatto ricorso al credito per ile/o per la rigenerazione urbana di immobili già esistenti, al pari delle già note cooperative edilizie. Sempre meno persone vivono in centro storico in tutta la Sicilia, le case perdono valore e i luoghi ...

SHIN_Fafnhir : RT @M5S_Senato: Grazie al MoVimento approvata la legge per il recupero dei centri storici siciliani - RussoMu : RT @M5S_Senato: Grazie al MoVimento approvata la legge per il recupero dei centri storici siciliani - mickycaruso : RT @il_Ghisa: Grazie al MoVimento approvata la legge per il recupero dei centri storici siciliani - tenfris1 : @cris_cersei Il movimento è nato grazie allo stesso comico che poi ha contribuito a distruggerlo quind mi sa che le… - il_Ghisa : Grazie al MoVimento approvata la legge per il recupero dei centri storici siciliani -