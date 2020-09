Gigi Hadid e Zayn Malik genitori | è nata | il primo scatto della bambina

(Di giovedì 24 settembre 2020), è: il. L’ex cantante degli One Direction e la mosono diventati finalmente mamma e papàha partorito. A dare la lieta notizia è stata il suo compagno,, questa notte. “La nostraè qui, sana e bella. Provare ad … L'articolo, è: ilproviene ...

mtvitalia : Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori! ?? - rtl1025 : E' nata la figlia di #GigiHadid e #ZaynMalik ?? ?? - innamoratadiBeF : RT @mtvitalia: Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori! ?? - askanews_ita : Zayn Malik e Gigi Hadid hanno avuto una bambina - lwtsstrong : RT @perchetendenza: 'Zayn e Gigi': Perché è nata la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid

Gigi Hadid ha partorito, fiocco rosa per la modella e Zayn Malik degli One Direction che annunciano la lieta novella sui social Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori. L’annuncio ufficiale è ...Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori. La top model e l'ex cantante dei One Direction hanno annunciato su Instagram la nascita della loro prima figlia. “La nostra baby girl si è unita a noi ...