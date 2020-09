“Bellanova candidata e si vince a mani basse” disse Renzi. Ma ha preso solo 48 voti (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel comune di nascita del Ministro Teresa Bellanova, in Puglia, Italia Viva ha ottenuto appena 48 voti. Matteo Renzi, Carlo Calenda e il loro candidato Presidente alla Regione Puglia Ivan Scalfarotto sono probabilmente i più grandi sconfitti del voto regionale di domenica e lunedì scorsi. La coalizione messa in piedi da Italia Viva, Azione e … L'articolo “Bellanova candidata e si vince a mani basse” disse Renzi. Ma ha preso solo 48 voti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel comune di nascita del Ministro Teresa Bellanova, in Puglia, Italia Viva ha ottenuto appena 48. Matteo, Carlo Calenda e il loro candidato Presidente alla Regione Puglia Ivan Scalfarotto sono probabilmente i più grandi sconfitti del voto regionale di domenica e lunedì scorsi. La coalizione messa in piedi da Italia Viva, Azione e … L'articolo “Bellanovae sibasse”. Ma ha48proviene da leggilo.org.

antonio19523 : @enzoben43 ma quale presenza mica la Bellanova era candidata ma che dici, semai la Bellanova ha presenziato a dei… - antonio19523 : @enzoben43 non ha capito siccome la Bellanova e' un ministro si poteva candidare con appoggio del PD IV +EUROPA ecc… - dublinoIII : RT @enzoben43: Consentitemi una riflessione: in Puglia,regione agricola in cui vive ed opera il ministro Bellanova,Italia viva,con l’1%, ha… - salvatoremero12 : RT @enzoben43: Consentitemi una riflessione: in Puglia,regione agricola in cui vive ed opera il ministro Bellanova,Italia viva,con l’1%, ha… - lakerrunner : RT @enzoben43: Consentitemi una riflessione: in Puglia,regione agricola in cui vive ed opera il ministro Bellanova,Italia viva,con l’1%, ha… -

