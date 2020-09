Un posto al sole, anticipazioni 25 settembre: Serena si confida con Giulia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena sarà sempre più in crisi a Un posto al sole ed il suo unico punto fermo sarà Giulia. Le anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 25 settembre, rivelano che la Cirillo dopo aver avuto i risultati del test che ha fatto per verificare se una sua sensazione era fondata, si rivolgerà alla Poggi e le aprirà il suo cuore svelandole i suoi sentimenti più profondi. Nel frattempo, Leonardo non volendo perderla, cercherà un confronto con lei mentre Marina, Fabrizio e Roberto dovranno decidere cosa fare di fronte alle nuove richieste del magnate russo, ma un colpo di scena potrebbe cambiare tutti gli scenari. Un posto al sole, anticipazioni 24 settembre: ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020)sarà sempre più in crisi a Unaled il suo unico punto fermo sarà. Lerelative alla puntata in onda venerdì 25, rivelano che la Cirillo dopo aver avuto i risultati del test che ha fatto per verificare se una sua sensazione era fondata, si rivolgerà alla Poggi e le aprirà il suo cuore svelandole i suoi sentimenti più profondi. Nel frattempo, Leonardo non volendo perderla, cercherà un confronto con lei mentre Marina, Fabrizio e Roberto dovranno decidere cosa fare di fronte alle nuove richieste del magnate russo, ma un colpo di scena potrebbe cambiare tutti gli scenari. Unal24: ...

