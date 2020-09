Psg, stangata per Di Maria: quattro giornate di squalifica (Di mercoledì 23 settembre 2020) Brutte notizie in casa Psg: è arrivata una pesante squalifica di quattro giornate per Di Maria, reo di aver sputato all’avversario Alvaro Gonzalez durante la difficile gara con il Marsiglia, la stessa in cui esplose il caso Neymar. Secondo quanto riporta L’Equipe, a tal proposito una commissione si riunirà il 30 settembre per cercare di capire se ci sono gli estremi per la squalifica anche per lo stesso Gonzalez, reo di aver usato epiteti razzisti nei confronti del brasiliano. Ma ad essere esaminato sarà anche il comportamento di Neymar, a sua volta accusato di aver fatto commenti omofobi contro Gonzalez e razzisti contro Hiroki Sakai. Foto: Sicom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Brutte notizie in casa Psg: è arrivata una pesantediper Di, reo di aver sputato all’avversario Alvaro Gonzalez durante la difficile gara con il Marsiglia, la stessa in cui esplose il caso Neymar. Secondo quanto riporta L’Equipe, a tal proposito una commissione si riunirà il 30 settembre per cercare di capire se ci sono gli estremi per laanche per lo stesso Gonzalez, reo di aver usato epiteti razzisti nei confronti del brasiliano. Ma ad essere esaminato sarà anche il comportamento di Neymar, a sua volta accusato di aver fatto commenti omofobi contro Gonzalez e razzisti contro Hiroki Sakai. Foto: Sicom L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Di Maria, stangata Psg: quattro turni di stop per lo sputo a Alvaro: Il brutto gesto nei confronti di Gonzalez in o… - ETGazzetta : #Psg, stangata su #DiMaria: lo sputo a #Gonzalez gli costa 4 turni di squalifica - infoitsport : Euroleghe - Psg nei guai, rischio stangata per Neymar - infoitsport : Maxi-rissa Marsiglia-Psg, due giornate a Neymar! Stangata per Kurzawa, tutte le decisioni - infoitsport : Euroleghe - Psg nei guai, rischio stangata per Neymar -

Ultime Notizie dalla rete : Psg stangata Psg, stangata per Di Maria: quattro giornate di squalifica alfredopedulla.com Di Maria, stangata Psg: quattro turni di stop per lo sputo a Alvaro

Stangata per Angel Di Maria. Quattro giornate di squalifica per il Fideo, che paga lo sputo ad Alvaro Gonzalez in occasione di Psg-Marsiglia dello scorso 13 settembre, finita con ben cinque espulsi e ...

PSG, Neymar graziato dal giudice: solo due giornate di squalifica per la rissa con Gonzàlez

Dopo la triste serata del Parco dei Principi, rovinata da risse e accuse pesanti durante e dopo PSG-Marsiglia, il comitato disciplinare della Lega Calcio francese ha fermato per due turni il brasilian ...

Stangata per Angel Di Maria. Quattro giornate di squalifica per il Fideo, che paga lo sputo ad Alvaro Gonzalez in occasione di Psg-Marsiglia dello scorso 13 settembre, finita con ben cinque espulsi e ...Dopo la triste serata del Parco dei Principi, rovinata da risse e accuse pesanti durante e dopo PSG-Marsiglia, il comitato disciplinare della Lega Calcio francese ha fermato per due turni il brasilian ...