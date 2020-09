L’ex vigile urbano Sergei Torop si spaccia per Gesù e fonda una chiesa in Siberia: arrestato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le autorità russe hanno organizzato un’operazione speciale per arrestare un ex agente della polizia stradale che affermava di essere la reincarnazione di Gesù. L’uomo ha fondato una setta con sede in Siberia. Sergei Torop, 59 anni, noto ai suoi seguaci come Vissarion, si credeva Gesù, andava in giro vestito con una tunica bianca e i capelli sciolti e la barba. Elicotteri e ufficiali armati hanno preso d’assalto le comunità da lui gestite e lo hanno arrestato insieme a due suoi aiutanti. Torop è accusato di avere fondato un’organizzazione religiosa illegale che attraverso il culto estorceva denaro ai seguaci. Inoltre, il “santone” avrebbe sottoposto ad abusi emotivi i suoi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le autorità russe hanno organizzato un’operazione speciale per arrestare un ex agente della polizia stradale che affermava di essere la reincarnazione di Gesù. L’uomo hato una setta con sede in, 59 anni, noto ai suoi seguaci come Vissarion, si credeva Gesù, andava in giro vestito con una tunica bianca e i capelli sciolti e la barba. Elicotteri e ufficiali armati hanno preso d’assalto le comunità da lui gestite e lo hannoinsieme a due suoi aiutanti.è accusato di avereto un’organizzazione religiosa illegale che attraverso il culto estorceva denaro ai seguaci. Inoltre, il “santone” avrebbe sottoposto ad abusi emotivi i suoi ...

