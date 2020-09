Calcoli della colecisti: perché si formano e cosa bisogna fare (Di mercoledì 23 settembre 2020) Perché si creano i Calcoli della colecisti? Per rispondere a questa domanda bisogna prima capire che cosa è la bile. Quest’ultima è un liquido prodotto dal fegato che serve per favorire la digestione e l’assorbimento dei grassi alimentari nell’intestino. Ne viene prodotta circa mezzo litro al giorno e la sua composizione chimica è molto complessa. A cosa serve la bile Per l’80% la bile è costituita da acqua, al suo interno si possono trovare colesterolo, fosfolipidi, acidi biliari ed altre sostanze. La bile si accumula nella colecisti o cistifellea. Durante il pasto l’organismo produce un ormone che si chiama colecistochinina. Questo stimola la contrazione della cistifellea. La bile viene ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 settembre 2020) Perché si creano i? Per rispondere a questa domandaprima capire cheè la bile. Quest’ultima è un liquido prodotto dal fegato che serve per favorire la digestione e l’assorbimento dei grassi alimentari nell’intestino. Ne viene prodotta circa mezzo litro al giorno e la sua composizione chimica è molto complessa. Aserve la bile Per l’80% la bile è costituita da acqua, al suo interno si possono trovare colesterolo, fosfolipidi, acidi biliari ed altre sostanze. La bile si accumula nellao cistifellea. Durante il pasto l’organismo produce un ormone che si chiama colecistochinina. Questo stimola la contrazionecistifellea. La bile viene ...

