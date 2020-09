Tumore al seno, in Calabria la rete regionale delle Breast Unit: multidisciplinarietà e competenza al servizio delle pazienti (Di martedì 22 settembre 2020) Ogni anno circa 1.500 donne calabresi in età produttiva si ammalano di cancro della mammella. E non sempre per loro il percorso di diagnosi e cura è semplice. Due donne calabresi su tre cercano fuori della loro terra risposte alle paure e trattamenti efficaci e sicuri. Adesso, però, qualcosa cambierà: anche le pazienti calabresi avranno finalmente le stesse opportUnità delle altre donne italiane in fatto di accesso a cure e assistenza. Un decreto a firma di Saverio Cotticelli, Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del sistema sanitario calabrese, istituisce la rete regionale delle Breast Unit. Le strutture sanitarie identificate sono per l’area ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Ogni anno circa 1.500 donne calabresi in età produttiva si ammalano di cancro della mammella. E non sempre per loro il percorso di diagnosi e cura è semplice. Due donne calabresi su tre cercano fuori della loro terra risposte alle paure e trattamenti efficaci e sicuri. Adesso, però, qualcosa cambierà: anche lecalabresi avranno finalmente le stesse opportaltre donne italiane in fatto di accesso a cure e assistenza. Un decreto a firma di Saverio Cotticelli, Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del sistema sanitario calabrese, istituisce la. Le strutture sanitarie identificate sono per l’area ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - Marilenapas : RT @Corriere_Salute: Quello al seno è il tumore più diffuso in Italia ed ha, fortunatamente, anche tassi di guarigione fra i più elevati, m… - varesenews : Una mattina dedicata alla prevenzione del tumore al seno - stella7815 : Oggi un amico di Twitter è in viaggio da Taranto a Milano per accompagnare la moglie che ha un tumore al seno. Ci s… - Corriere_Salute : Quello al seno è il tumore più diffuso in Italia ed ha, fortunatamente, anche tassi di guarigione fra i più elevati… -