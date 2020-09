Live amministrative: a Venezia Brugnaro verso la conferma. Davanti Ianeselli a Trento, Palazzi a Mantova e Ghinelli ad Arezzo (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la prima tranche delle suppletive, del referendum e delle regionali, è la volta degli scrutini delle elezioni amministrative: si sono svolte in 1179 comuni, di cui 962 nelle regioni a statuto ordinario. Sono 18 i capoluoghi al voto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la prima tranche delle suppletive, del referendum e delle regionali, è la volta degli scrutini delle elezioni: si sono svolte in 1179 comuni, di cui 962 nelle regioni a statuto ordinario. Sono 18 i capoluoghi al voto

Italia_Notizie : Live amministrative: a Venezia davanti Brugnaro, a Mantova Palazzi, ad Arezzo Ghinelli - fisco24_info : Live amministrative: a Venezia davanti Brugnaro, a Mantova Palazzi, ad Arezzo Ghinelli: Dopo la prima tranche delle… - AgenziaOpinione : REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE – elezioni amministrative 2020 / comunali: « IN DIRETTA LIVE I RISULTA… - AgenziaOpinione : REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE – elezioni amministrative 2020 / comunali: « IN DIRETTA LIVE I RISULTA… - AgenziaOpinione : REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * SITO UFFICIALE – elezioni amministrative 2020 / comunali: « IN DIRETTA LIVE I RISULTA… -