Juventus, Douglas Costa verso il Wolverhampton con la regia di Mendes (Di martedì 22 settembre 2020) Douglas Costa sul piede di partenza. L’esterno brasiliano della Juventus nonostante l’apprezzamento di Andrea Pirlo è vicino a salutare i bianconeri. La società l’ha messo sul mercato e grazie all’aiuto di Jorge Mendes può piazzare il giocatore in Premier League. L’alto ingaggio e le precarie condizioni fisiche hanno portato il club a decidere di privarsi … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 settembre 2020)sul piede di partenza. L’esterno brasiliano dellanonostante l’apprezzamento di Andrea Pirlo è vicino a salutare i bianconeri. La società l’ha messo sul mercato e grazie all’aiuto di Jorgepuò piazzare il giocatore in Premier League. L’alto ingaggio e le precarie condizioni fisiche hanno portato il club a decidere di privarsi … L'articolo

forumJuventus : [TS] La Juve è pronta a prendere Chiesa se andrà via Douglas Costa #rvs ??? - juventusfc : Buon trentesimo compleanno, @douglascosta ?? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: [TS] La Juve è pronta a prendere Chiesa se andrà via Douglas Costa #rvs ??? - pccpla : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, #DouglasCosta più vicino al #Wolverhampton: proseguono i contatti per #Chiesa ??#CMITmercato https://t.… - Dalla_SerieA : Juve, Douglas Costa paga Chiesa-El Shaarawy - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Douglas Juve, Douglas Costa paga Chiesa-El Shaarawy Tuttosport Tuttosport: la Juve vende D. Costa per prendere Chiesa. Ma studia una formula ‘creativa’

Ma la cifra chiesta da Commisso è alta: serve un’operazione ‘creativa’ Douglas Costa è più vicino all’Inghilterra e un po’ più lontano dalla Juventus grazie a un assist di Jorge Mendes, il super ...

Morata alla Juventus, domani visite mediche: ultimissime news sulla trattativa di mercato

Le ultime notizie del 21 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. I bianconeri hanno definito l’accordo per il ritorno di Alvaro Morata: prestito con di ...

Ma la cifra chiesta da Commisso è alta: serve un’operazione ‘creativa’ Douglas Costa è più vicino all’Inghilterra e un po’ più lontano dalla Juventus grazie a un assist di Jorge Mendes, il super ...Le ultime notizie del 21 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. I bianconeri hanno definito l’accordo per il ritorno di Alvaro Morata: prestito con di ...