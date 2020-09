Iacopo Melio eletto in Toscana con migliaia di preferenze (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni, finisce 3 a 3: la Lega non sfonda in Toscana che resta 'rossa' come la Puglia. Zaia e De Luca a valanga 22 settembre 2020 Boom di preferenze per Iacopo Melio, neoeletto consigliere regionale ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni, finisce 3 a 3: la Lega non sfonda inche resta 'rossa' come la Puglia. Zaia e De Luca a valanga 22 settembre 2020 Boom diper, neoconsigliere regionale ...

espressonline : Iacopo Melio vince anche questa: eletto consigliere regionale in Toscana - Corriere : Iacopo Melio diventa consigliere in Toscana: 11 mila preferenze con i comizi virtuali e la battaglia per i diritti - repubblica : Iacopo Melio, campione delle preferenze a Firenze: ha fatto solo campagna elettorale online - dagostef : RT @bartolopietro1: È un esordio che non passa inosservato, quello del mio amico Iacopo Melio. Lo sappiamo: fare politica non è soltanto un… - il_cappellini : Iacopo Melio, campione delle preferenze a Firenze: ha fatto solo campagna elettorale online -