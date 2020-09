BlizzCon torna all’inizio del prossimo anno con BlizzConline.

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 settembre 2020) Lacambia eall’inizio delcon laline. Andiamo a vedere tutti i dettagli del casoline si svolgerà il 19 e 20 febbraio 2021. Quindi preparati! Infatti, per via degli impedimenti della pandemia, storganizzando un grandissimo spettacolo online per ravvivare lo spirito della. Vediamo i dettagli. Vediamo tutti i dettagli sul nuovoline Anche se le circostanze quest’ci impediscono di vederci di persona, stiamo mettendo assieme qualcosa verso i primi mesi delper scatenare tutto lo spirito dellasotto forma di spettacolo online. Abbiamo ancora un sacco ...