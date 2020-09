3 a 3 nelle regionali ma il voto rafforza il governo. Referendum, il sì vince con il 70%. In corso lo scrutinio delle comunali (Di martedì 22 settembre 2020) Al centrosinistra restano la Toscana, la Campania e la Puglia. Il centrodestra conquista le Marche e mantiene la Liguria e il Veneto. Netto il successo di chi chiede il taglio dei parlamentari Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) Al centrosinistra restano la Toscana, la Campania e la Puglia. Il centrodestra conquista le Marche e mantiene la Liguria e il Veneto. Netto il successo di chi chiede il taglio dei parlamentari

borghi_claudio : Affluenza referendum nelle regioni dove non si vota per le regionali molto più alta di quello che mi aspettassi. C'… - Agenzia_Ansa : Netto successo dei Sì al #referendum2020. Nelle regionali il centrosinistra si rafforza. Giani e Emiliano ok in T… - you_trend : ?? #Regionali in #Toscana La mappa del candidato più votato per comune mostra come #Giani sia in testa nelle città… - mariamacina : Non c'è dubbio che il sistema elettorale delle regionali spinge per il voto utile (per chi?) Questo ha provocato il… - itsdanidear : @Rapace781 Sono educata: nelle regionali avete ottenuto al massimo il 10%, mi farei due domande. Sto referendum è… -