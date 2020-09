Lufthansa | 150 aerei non voleranno più Altri tagli al personale oltre i 22mila già annunciati

(Di lunedì 21 settembre 2020): ai velivoli come al. Il gruppoconferma che almeno 150degli originali 760 nonpiù. La più grande compagnia aerea d’Europa ha aggiunto che il numero dei posti di lavoro a tempo pienoati supererà igià. Sono queste le misure per fronteggiare la crisi causata dal coronavirus, nonostanteabbia già goduto di un prestito garantito dallo Stato tedesco di 9 miliardi di euro. Originalmente la compagnia pensava che per la fine dell’anno si sarebbe tornati ad un offerta di voli pari al 50% del traffico pre-crisi, ora si conta su un 20-30% rispetto al livello precedente. Handelsblatt ipotizza che i ...

Ultime Notizie dalla rete : Lufthansa 150

Il Covid-19 continua ad abbattersi anche sul comparto aereo. La compagnia tedesca Lufthansa ha annunciato che almeno 150 aerei degli iniziali 760 non voleranno più. Nuove misure anche per quanto rigua ...Sono sempre più perturbati i cieli per Lufthansa. Infatti almeno 150 aeromobili del gruppo tedesco, sulle 760 che il vettore possedeva, non accenderanno più i reattori. E di conseguenza anche il ...“Le prospettive per il traffico aereo internazionale sono notevolmente peggiorate nelle ultime settimane. Con la fine della stagione estiva dei viaggi, i dati relativi ai passeggeri e alle prenotazion ...