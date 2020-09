L’Italia divisa sul taglio dei parlamentari | i casi Campania e Friuli Venezia Giulia

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Non sono ancora dati definitivi, ma la forbice è talmente ampia che dopo quasi 8mila sezioni scrutinate il risultato si può dare quasi ufficialmente. Il Sì al referendum sulla riduzione del numero di deputati e senatori si attesterà tra il 65 e il 70%, il resto è il risultato di chi ha optato per il no alle urne. Dai vari dati che si possono leggere sul sito ad hoc del Ministero dell’Interno, appare una netta differenza tra alcune Regioni del Nord e del Sud su questo tema. Il caso più evidente è l’esito della consultazione popolare suldeiine in. LEGGI ANCHE > Cosa succede dopo che il sì ha vinto Scorrendo sulle 20 Regioni (ci sono i dati di tutte, tranne che ...