GF Vip, Fausto Leali squalificato? Accusato di razzismo ora rischia (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip potrebbe esserci una clamorosa espulsione. Quella di Fausto Leali. Il cantante dopo le parole su Benito Mussolini ha chiamato Enock “negro”: “Nero è il colore, negro è la razza”. Scoppia la polemica, ora i social invocano la sua uscita dalla Casa. Ancora Fausto Leali. Neanche il tempo di far placare le polemiche per le sue dichiarazioni su Mussolini e il fascismo che il cantante sceltoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip potrebbe esserci una clamorosa espulsione. Quella di. Il cantante dopo le parole su Benito Mussolini ha chiamato Enock “negro”: “Nero è il colore, negro è la razza”. Scoppia la polemica, ora i social invocano la sua uscita dalla Casa. Ancora. Neanche il tempo di far placare le polemiche per le sue dichiarazioni su Mussolini e il fascismo che il cantante sceltoArticolo completo: dal blog SoloDonna

fanpage : #FaustoLeali ancora nella bufera: dopo le frasi su Mussolini e il fascismo stavolta sottolinea la differenza tra le… - Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - OrlandoGFVIP : RT @MusicTV_ITA: Votate i vostri concorrenti preferiti ?????????????????? - LiveNoneladUrso : Fausto Leali di nuovo al centro della bufera per le sue ultime frasi al @GrandeFratello VIP #noneladurso - sildibartolomeo : Fausto Leali: “Nero è un colore, negro è una razza” mi ripeto, VIP godetevi la pensione lasciate il posto ai giovani.. -