Appendino condannata, si autosospende da M5S non da sindaco (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi nell'ambito del processo Ream. Stessa condanna per l'assessore al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi, invece, per l'ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Tribunale di Torino ha invece assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, la sindaca dall'accusa di abuso d'ufficio e l'ha condannata a 6 mesi per falso ideologico in atto pubblico nell'ambito del processo Ream in riferimento al bilancio 2016. Assolta invece per abuso e falso ideologico riferiti al bilancio 2017. Per lei l'accusa aveva chiesto un anno e due mesi. La sindaca era in aula alla lettura della sentenza. I suoi legali, Luigi Chiappero e Luigi Giuliano hanno annunciato il ricorso in appello. "Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara, è stataa sei mesi nell'ambito del processo Ream. Stessa condanna per l'assessore al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi, invece, per l'ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. Tribunale di Torino ha invece assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, la sindaca dall'accusa di abuso d'ufficio e l'haa 6 mesi per falso ideologico in atto pubblico nell'ambito del processo Ream in riferimento al bilancio 2016. Assolta invece per abuso e falso ideologico riferiti al bilancio 2017. Per lei l'accusa aveva chiesto un anno e due mesi. La sindaca era in aula alla lettura della sentenza. I suoi legali, Luigi Chiappero e Luigi Giuliano hanno annunciato il ricorso in appello. "Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico ...

you_trend : ?? #BREAKING Il Sindaco di Torino Chiara #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico - Corriere : ?? #Torino, la sindaca #Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico - TgLa7 : #Torino: processo Ream, Appendino condannata a 6 mesi. Sei mesi anche per assessore Bilancio, 8 mesi ex capo gabine… - rizzello700 : RT @AndFranchini: Torino, caso Ream: #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico. 'Continuerò come sindaca' - La Repubblica h… - marcodemeu : RT @jacopo_iacoboni: Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi di carcere per falso ideologico sul caso Ream (assolta invece dall’abus… -